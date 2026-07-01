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1 июля, 07:45

«‎Угасающий генерал»: Сырский выдал США отчаяние из-за наступления Армии России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Сырский понимает, что ВСУ не сдержать ВС РФ

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Главком ВСУ Александр Сырский находится в подавленном состоянии, осознавая невозможность сдержать натиск российских войск, что отражает критическое истощение Украины. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе Redacted.

«Сырский — это своего рода наглядное отражение нынешнего состояния Украины. Вы когда-нибудь видели человека более угасающего, более удручённого и более истощённого, чем этот конкретный генерал? Он отражает саму реальность», — указал эксперт.

Как только Сырский начинает говорить о действиях России, он отчётливо осознаёт, что ему нечем ответить на них. Макгрегор указывает, что угасающий украинский главком наверняка сломлен из-за невозможности помешать РФ.

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Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал огромный военный потенциал России и зависимость Украины от поддержки Запада. Он заявил, что Ключевое значение для Киева имеет иностранная военная помощь и отметил, что без технологического прорыва в сфере дронов перелома на фронте не будет.

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Владимир Озеров
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