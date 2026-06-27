Сырский признал огромный потенциал ВС РФ и отсутствие надежд на скорый перелом

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал значительный военный потенциал России и зависимость Украины от поддержки союзников. Об этом он рассказал в интервью британской газете Times.

«Нельзя недооценивать противника. Россия обладает огромным потенциалом, прежде всего в плане своих систем вооружения. <…> Учитывая огромный потенциал России, для нас важно не упустить имеющиеся возможности, которыми мы пользуемся благодаря поддержке наших партнёров и союзников», — сказал он.

В беседе с изданием Сырский подчеркнул, что Украина не способна вести противостояние «в одиночку» без помощи западных партнёров. Он отметил, что ключевое значение для Киева имеет сохранение доступа к внешней военной и технологической поддержке.

Без серьёзного технологического прорыва, способного изменить ситуацию с беспилотниками, сторонам конфликта сложно добиться решающего преимущества. В материале также говорится о нехватке личного состава у Украины и о преимуществе России в ряде направлений, включая артиллерию и ракетные системы.

Отдельно он подчеркнул, что украинская сторона не ожидает скорого перелома в боевых действиях. Сырский добавил, что стратегия ВСУ будет сосредоточена на удержании позиций и ударах по территории РФ с применением беспилотников.

Ранее Сырский сообщил о нехватке квалифицированного медицинского персонала в подразделениях, находящихся на линии боевого соприкосновения. По его словам, дефицит специалистов в медицинской сфере остаётся одной из ключевых проблем для командования на фронте.