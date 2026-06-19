Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил о нехватке квалифицированного медицинского персонала в подразделениях, действующих на передовой. По его словам, дефицит медиков остаётся одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются военные командиры в зоне боевых действий.

«Командиры подразделений постоянно обращаются с просьбой посодействовать его решению, в частности путём разбронирования определённых категорий гражданских медицинских специалистов», — написал Сырский в своём телеграм-канале.

Он выступил за мобилизацию гражданских врачей для усиления медицинского обеспечения подразделений ВСУ на фронте. По словам главкома, запросы на решение этой проблемы поступают регулярно от командиров на местах.

Тем временем тяжелораненые военнослужащие ВСУ умирают после того, как их принудительно выписывают из госпиталей Сумской области. Из-за огромного количества ВСУшников в госпиталях региона их лечение не может длиться дольше трёх недель.