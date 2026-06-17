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Регион
17 июня, 04:21

Сырский возложит вину за провал в Константиновке на командира 156-й бригады

Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский принял решение сменить командира 156-й бригады, которая находится в Константиновке. По данным источников РИА «Новости», это сделано для того, чтобы при потере города все провалы можно было списать на нового комбрига.

«В украинских соцсетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке. Сырский снял комбрига Юрия Гупалюка и назначил на его место Артёма Банника. Исходя из обстановки, это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы можно было списать на нового командира», — рассказал собеседник агентства.

Новый комбриг, вероятно, не будет жалеть личный состав и попытается показать результаты, что, по мнению источника, приведёт бригаду к ещё большим потерям.

Сформированную по стандартам НАТО 156-ю бригаду ВСУ считали слабее других подразделений. При этом Константиновка была важнейшим логистическим центром, через который снабжались силы противника в Краматорско-Славянской агломерации.

Братские могилы вместо обороны: ВСУ в Константиновке несут колоссальные потери
Братские могилы вместо обороны: ВСУ в Константиновке несут колоссальные потери

Ранее командир мотострелкового батальона с позывным Задон рассказал, что российские войска вошли в Константиновку через тепличный комплекс, который оказался слабым местом в обороне ВСУ. Подразделения действовали с нескольких направлений одновременно, чтобы отвлечь противника, и сделали упор на самый уязвимый участок. Он уточнил, что российские военные зачистили тепличный комплекс и смогли там закрепиться.

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Виталий Приходько
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