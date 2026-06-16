Братские могилы вместо обороны: ВСУ в Константиновке несут колоссальные потери
ТАСС: Позиции украинских войск в Константиновке превращаются в братские могилы
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Ситуация для одной из украинских механизированных бригад в Константиновке ДНР складывается крайне неблагоприятно. Несмотря на сообщения украинских СМИ о стойком сопротивлении, подразделение оказалось в оперативном окружении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, позиции украинских военных в городе «превращаются в братские могилы». Отмечается, что потери среди личного состава бригады являются значительными, а официальные сводки зачастую классифицируют погибших как «пропавших без вести».
Ранее сообщалось, что в ходе боёв за Константиновку украинские боевики использовали мирных жителей в качестве живого щита. Как рассказал заместитель командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный, подобную тактику противник применял непосредственно в городской застройке как во время штурмовых действий, так и при попытках скрыть собственные передвижения.
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