Ситуация для одной из украинских механизированных бригад в Константиновке ДНР складывается крайне неблагоприятно. Несмотря на сообщения украинских СМИ о стойком сопротивлении, подразделение оказалось в оперативном окружении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, позиции украинских военных в городе «превращаются в братские могилы». Отмечается, что потери среди личного состава бригады являются значительными, а официальные сводки зачастую классифицируют погибших как «пропавших без вести».