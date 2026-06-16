Российские силовые структуры сообщили о значительном числе военнослужащих ВСУ, которые самовольно покинули свои позиции. Как передаёт РИА «Новости», речь идёт примерно о 480 тысячах человек. Кроме того, сообщается, что 161,5 тысячи украинских военных находятся в розыске за оставление позиций с оружием.

«В это число также входят и уничтоженные нашими войсками солдаты ВСУ, которых на фоне колоссального количества «пропавших без вести» иногда записывают в дезертиры», — заявил представитель силовых структур.