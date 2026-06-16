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Регион
16 июня, 15:30

Украинская армия на грани: Почти полмиллиона бойцов ВСУ исчезли с фронта

РИАН: Около 480 тысяч бойцов ВСУ самовольно покинули армию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Российские силовые структуры сообщили о значительном числе военнослужащих ВСУ, которые самовольно покинули свои позиции. Как передаёт РИА «Новости», речь идёт примерно о 480 тысячах человек. Кроме того, сообщается, что 161,5 тысячи украинских военных находятся в розыске за оставление позиций с оружием.

«В это число также входят и уничтоженные нашими войсками солдаты ВСУ, которых на фоне колоссального количества «пропавших без вести» иногда записывают в дезертиры», — заявил представитель силовых структур.

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В ходе боёв за Константиновку украинские боевики использовали мирных жителей в качестве живого щита. Как рассказал заместитель командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный, подобную тактику противник применял непосредственно в городской застройке как во время штурмовых действий, так и при попытках скрыть собственные передвижения.

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Наталья Демьянова
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