ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 07:59

Выписка на кладбище: Тяжелораненые бойцы ВСУ умирают после изгнания из госпиталей

Бойцы ВСУ умирают после принудительной выписки из госпиталей в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Стало известно о нескольких случаях, когда тяжёлораненые военнослужащие ВСУ умирали после того, как их принудительно выписывали из госпиталей Сумской области. Об этом рассказали российские бойцы в канале «Северный ветер».

Причина — нехватка квалифицированной медицинской помощи после выписки. Из-за огромного количества раненых лечение в госпиталях региона не может длиться дольше трёх недель.

«На данный момент известны несколько случаев смертей тяжёло раненных военнослужащих, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области», – говорится в сообщении.

Новости СВО 14 июня: ВС РФ берут Кондрашовку, прорыв в Константиновке, котёл для 156-й бригады ВСУ, удар с землетрясением по Харькову
Новости СВО 14 июня: ВС РФ берут Кондрашовку, прорыв в Константиновке, котёл для 156-й бригады ВСУ, удар с землетрясением по Харькову

Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Охримовкой в Харьковской области и освобождении Роскошного в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что оба результата стали следствием решительных действий подразделений группировок «Север» и «Юг».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar