Стало известно о нескольких случаях, когда тяжёлораненые военнослужащие ВСУ умирали после того, как их принудительно выписывали из госпиталей Сумской области. Об этом рассказали российские бойцы в канале «Северный ветер».

Причина — нехватка квалифицированной медицинской помощи после выписки. Из-за огромного количества раненых лечение в госпиталях региона не может длиться дольше трёх недель.

«На данный момент известны несколько случаев смертей тяжёло раненных военнослужащих, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области», – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Охримовкой в Харьковской области и освобождении Роскошного в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что оба результата стали следствием решительных действий подразделений группировок «Север» и «Юг».