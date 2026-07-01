Артиллерия ВСУ и 104 БПЛА атаковали Белгородчину: 1 человек убит, 14 ранены

В Белгородской области за минувшие сутки зафиксировали 65 атак со стороны ВСУ, в ход пошли артиллерия и более 100 БПЛА. Погиб мирный житель, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Под удары попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Противник применял для атак артиллерию — зафиксирован один обстрел, а также один сброс взрывных устройств с беспилотников. Отдельно отмечается, что силами ПВО и других подразделений были сбиты и подавлены 104 беспилотника.

«К большому сожалению, во время целенаправленного удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель», — пишет Шуваев в Максе.

Также ранения получили 14 человек в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах. Шесть пострадавших остаются в больницах, им оказывается медицинская помощь.

Ранее в Белгородской области от ударов украинских БПЛА погиб один мирный житель и ещё четверо получили ранения. В селе Нижнее Берёзово-Второе FPV-дрон атаковал автомобиль: двоих мужчин доставили в больницу, один из них скончался от травм. В Шебекино также после удара беспилотника по машине мужчина с множественными осколочными ранениями рук и брюшной полости был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу.