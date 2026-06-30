Один человек погиб и четверо ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Один мирный житель погиб в Белгородской области в результате целенаправленных ударов украинских беспилотников по приграничным населённым пунктам. Ещё четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщает оперштаб региона.

«В Шебекинском округе в селе Нижнее Берёзово-Второе FPV-дрон ударил по автомобилю. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую центральную районную больницу. Один из пострадавших был в тяжёлом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных травм. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Второй мужчина госпитализирован с осколочным ранением и открытым переломом ноги. Автомобиль повреждён.

В городе Шебекино от аналогичной атаки дрона по автомобилю пострадал мужчина. С множественными осколочными ранениями рук и брюшной полости он в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

В хуторе Церковный Белгородского округа в результате детонации дрона ранены двое: женщина с открытым переломом голени и мужчина с множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног. Оба в тяжёлом состоянии доставлены в Октябрьскую районную больницу, после стабилизации их переведут в областную клиническую больницу.

Ранее силы ПВО Минобороны сбили ещё шесть беспилотников, которые летели на Москву. По данным мэра Сергея Собянина, с начала суток над столицей уничтожено уже 56 дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы.