Два мирных жителя ранены при налёте дронов ВСУ в Белгородской области

В результате новых атак беспилотников Вооружённых сил Украины в трёх муниципалитетах Белгородской области пострадал мирный житель. В селе Криничное Ракитянского округа на территории коммерческого объекта сдетонировал дрон — мужчина с осколочными ранениями головы и тела обратился в больницу, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.

Там же от второго FPV-дрона пострадали пять автомобилей — выбиты стёкла и посечены кузова. В Белгородском округе в селе Отрадное повреждена кабина ГАЗели, а также фасад и окна торгового объекта. В Шебекинском округе в районе села Доброе повреждён грузовой автомобиль, а в селе Нежеголь FPV-дрон атаковал ещё одно транспортное средство. В селе Красный Октябрь дрон взорвался на дороге, повредив две машины, а в хуторе Церковный атакой повреждён грузовик.

«В хуторе Церковный Белгородского округа при детонации FPV-дрона ВСУ на территории предприятия пострадал мирный житель», — уточнили в оперштабе. У пострадавшего диагностировано осколочное ранение бедра, после оказания помощи его отпустили домой.

Ранее в Белгородской области от ударов украинских беспилотников погиб один мирный житель и ещё четверо получили ранения. В селе Нижнее Берёзово-Второе FPV-дрон атаковал автомобиль: двоих мужчин доставили в больницу, один из них скончался от травм, второй госпитализирован с осколочным ранением и открытым переломом ноги. В Шебекино также от удара дрона по машине пострадал мужчина с множественными осколочными ранениями рук и брюшной полости, он в тяжёлом состоянии находится в больнице.