Запорожский завод «Мотор Сич» фактически уничтожен. После мощных ударов предприятие не сможет выпускать двигатели для ударных дронов и ремонтировать вертолётную технику. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

Воздушно-космические силы России нанесли по производственному объекту удар авиабомбами — на месте остались огромные воронки.

По данным подполья, по городу применили не менее семи КАБов, затем добавили «Герани-2». В ту же ночь в районе Вольнянска уничтожен полевой склад ракет для РСЗО в Нововасильевке. Удары наносили сразу по трём направлениям: производство, энергетика и боеприпасы.

Вчера вечером Life.ru рассказывал, что российские военные с помощью дронов «Герань» нанесли два точных удара по опорам ЛЭП под Запорожьем, обесточив промышленные объекты ВСУ.