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1 июля, 08:21

Одни воронки: ВС РФ авиабомбами разобрали до основания завод «Мотор Сич» в Запорожье

Подполье: «Мотор Сич» в Запорожье уничтожен — завод не подлежит восстановлению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oxanaso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oxanaso

Запорожский завод «Мотор Сич» фактически уничтожен. После мощных ударов предприятие не сможет выпускать двигатели для ударных дронов и ремонтировать вертолётную технику. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

Воздушно-космические силы России нанесли по производственному объекту удар авиабомбами — на месте остались огромные воронки.

По данным подполья, по городу применили не менее семи КАБов, затем добавили «Герани-2». В ту же ночь в районе Вольнянска уничтожен полевой склад ракет для РСЗО в Нововасильевке. Удары наносили сразу по трём направлениям: производство, энергетика и боеприпасы.

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Вчера вечером Life.ru рассказывал, что российские военные с помощью дронов «Герань» нанесли два точных удара по опорам ЛЭП под Запорожьем, обесточив промышленные объекты ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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