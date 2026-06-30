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30 июня, 17:09

Российские «Герани» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожской области

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Виктор Антонюк

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Виктор Антонюк

Российские военные нанесли два точных и сокрушительных удара по линиям электропередачи, которые питали промышленные военизированные объекты ВСУ в Запорожской области. Атака велась при помощи дронов «Герань». Минобороны РФ публикует кадры попадания наших БПЛА по вражеским целям.

ВС РФ обесточили объекты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Операторы БПЛА «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» нанесли удары по опорам ЛЭП 154 кВ в районе города Запорожье. В результате были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», — сказано в тексте оборонного ведомства.

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Ранее Life.ru писал, что российская бригада войск беспилотных систем «Варяг» сбила высотные ударные дроны ВСУ над трассой Р-280 «Новороссия». Меры были направлены на предотвращение проникновения ударных БПЛА вглубь нашей территории, отметили в МО РФ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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