Российские «Герани» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожской области

Российские военные нанесли два точных и сокрушительных удара по линиям электропередачи, которые питали промышленные военизированные объекты ВСУ в Запорожской области. Атака велась при помощи дронов «Герань». Минобороны РФ публикует кадры попадания наших БПЛА по вражеским целям.

ВС РФ обесточили объекты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Операторы БПЛА «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» нанесли удары по опорам ЛЭП 154 кВ в районе города Запорожье. В результате были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», — сказано в тексте оборонного ведомства.