«Варяг» сбил высотные ударные дроны Hornet, «Бобёр» и «Майя» над трассой «Новороссия»
Минобороны: Ударные дроны ВСУ Hornet сбиты над трассой «Новороссия»
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Отдельная бригада войск беспилотных систем «Варяг» сбила высотные ударные дроны ВСУ над трассой Р-280 «Новороссия». Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что меры были направлены на предотвращение проникновения ударных беспилотников вглубь российской территории.
«Огнём стрелкового вооружения и воздушными таранами расчётов ПВО бригады ВБпС «Варяг» над трассой Р-280 «Новороссия» были сбиты высотные ударные БПЛА самолётного типа (так называемые тяжёлые дроны) ВСУ, направляемые противником в глубь территории России: Hornet (американского производства), FP-1, «Бобёр», «Майя», — отмечается в тексте.
А ранее российские войска уничтожили два МиГ-29 Воздушных сил Украины, которые находились на аэродроме. В ходе той же операции были поражены хранилища безэкипажных катеров, склад комплектующих для них, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, а также временные базы подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 141 районе.
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