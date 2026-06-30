«Варяг» сбил высотные ударные дроны Hornet, «Бобёр» и «Майя» над трассой «Новороссия»

Отдельная бригада войск беспилотных систем «Варяг» сбила высотные ударные дроны ВСУ над трассой Р-280 «Новороссия». Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что меры были направлены на предотвращение проникновения ударных беспилотников вглубь российской территории.

«Огнём стрелкового вооружения и воздушными таранами расчётов ПВО бригады ВБпС «Варяг» над трассой Р-280 «Новороссия» были сбиты высотные ударные БПЛА самолётного типа (так называемые тяжёлые дроны) ВСУ, направляемые противником в глубь территории России: Hornet (американского производства), FP-1, «Бобёр», «Майя», — отмечается в тексте.