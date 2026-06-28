За прошедшие сутки российские войска уничтожили два МиГ-29 Воздушных сил Украины, которые находились на аэродроме. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе той же операции были поражены хранилища безэкипажных катеров, склад комплектующих для них, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, а также временные базы украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Ранее Минобороны России проинформировало об уничтожении двух истребителей МиГ-29, принадлежащих ВСУ. Согласно сообщению ведомства, эти самолёты были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.