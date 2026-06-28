Два МиГ-29, катера и ТЭК — всё в щепки! Минобороны сообщило о мощных ударах по тылам ВСУ
ВС РФ уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме и ударили по объектам ТЭК
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За прошедшие сутки российские войска уничтожили два МиГ-29 Воздушных сил Украины, которые находились на аэродроме. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе той же операции были поражены хранилища безэкипажных катеров, склад комплектующих для них, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, а также временные базы украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.
Ранее Минобороны России проинформировало об уничтожении двух истребителей МиГ-29, принадлежащих ВСУ. Согласно сообщению ведомства, эти самолёты были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
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