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Опубликовано 28 июня, 09:21

Два МиГ-29, катера и ТЭК — всё в щепки! Минобороны сообщило о мощных ударах по тылам ВСУ

ВС РФ уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме и ударили по объектам ТЭК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

За прошедшие сутки российские войска уничтожили два МиГ-29 Воздушных сил Украины, которые находились на аэродроме. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе той же операции были поражены хранилища безэкипажных катеров, склад комплектующих для них, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, а также временные базы украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

«Подтверждаем потерю»: ВСУ лишились ещё одного МиГ-29 в Полтавской области
«Подтверждаем потерю»: ВСУ лишились ещё одного МиГ-29 в Полтавской области

Ранее Минобороны России проинформировало об уничтожении двух истребителей МиГ-29, принадлежащих ВСУ. Согласно сообщению ведомства, эти самолёты были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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