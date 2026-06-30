Минобороны объяснило, какие пути открывает Армии России взятие Лесного
Минобороны: Освобождение Лесного способствует продвижению на юго-запад Запорожья
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Освобождение Лесного позволило российским подразделениям закрепиться на новых позициях и ослабить оборону ВСУ. Теперь есть условия для дальнейшего продвижения в сторону Даниловки и Тимошовки на юго-западе Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Занятие населённого пункта создаёт условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развития продвижения на юго-западном направлении Запорожской области — в сторону Тимошовки», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны России сообщило, что Ровное и Лесное перешли под контроль подразделений группировки войск «Восток». В ведомстве заявили, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника. В результате боя уничтожено до взвода живой силы, 8 бронемашин, 11 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и 27 крупных дронов «Баба-яга».
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