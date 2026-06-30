Минобороны объяснило, какие пути открывает Армии России взятие Лесного

Освобождение Лесного позволило российским подразделениям закрепиться на новых позициях и ослабить оборону ВСУ. Теперь есть условия для дальнейшего продвижения в сторону Даниловки и Тимошовки на юго-западе Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.

«Занятие населённого пункта создаёт условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развития продвижения на юго-западном направлении Запорожской области — в сторону Тимошовки», — говорится в сообщении.