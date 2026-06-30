Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 13:03

Минобороны объяснило, какие пути открывает Армии России взятие Лесного

Минобороны: Освобождение Лесного способствует продвижению на юго-запад Запорожья

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Освобождение Лесного позволило российским подразделениям закрепиться на новых позициях и ослабить оборону ВСУ. Теперь есть условия для дальнейшего продвижения в сторону Даниловки и Тимошовки на юго-западе Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.

«Занятие населённого пункта создаёт условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развития продвижения на юго-западном направлении Запорожской области — в сторону Тимошовки», — говорится в сообщении.

«Шаг за шагом»: Балицкий прокомментировал продвижение российских войск в Запорожье
«Шаг за шагом»: Балицкий прокомментировал продвижение российских войск в Запорожье

Ранее Минобороны России сообщило, что Ровное и Лесное перешли под контроль подразделений группировки войск «Восток». В ведомстве заявили, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника. В результате боя уничтожено до взвода живой силы, 8 бронемашин, 11 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и 27 крупных дронов «Баба-яга».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar