«Шаг за шагом»: Балицкий прокомментировал продвижение российских войск в Запорожье

Подразделения ВС РФ продолжают вытеснять украинские формирования с занимаемых позиций. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя освобождение населённых пунктов Лесное и Ровное.

«Область шаг за шагом освобождается от нацистской нечисти», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Ранее Минобороны России сообщило, что Ровное и Лесное перешли под контроль подразделений группировки войск «Восток». В ведомстве заявили, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника. Занятие Лесного, по оценке министерства, создаёт условия для дальнейших действий на юго-западном направлении Запорожской области.