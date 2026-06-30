«Шаг за шагом»: Балицкий прокомментировал продвижение российских войск в Запорожье
Балицкий: ВС РФ шаг за шагом очищают Запорожскую область от нацистской нечисти
Обложка © DALL-E / Life.ru
Подразделения ВС РФ продолжают вытеснять украинские формирования с занимаемых позиций. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя освобождение населённых пунктов Лесное и Ровное.
«Область шаг за шагом освобождается от нацистской нечисти», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что Ровное и Лесное перешли под контроль подразделений группировки войск «Восток». В ведомстве заявили, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника. Занятие Лесного, по оценке министерства, создаёт условия для дальнейших действий на юго-западном направлении Запорожской области.
В тот же день Минобороны также сообщило об освобождении Малиновки в ДНР подразделениями Южной группировки войск.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.