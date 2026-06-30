Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 11:04

«Шаг за шагом»: Балицкий прокомментировал продвижение российских войск в Запорожье

Балицкий: ВС РФ шаг за шагом очищают Запорожскую область от нацистской нечисти

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Подразделения ВС РФ продолжают вытеснять украинские формирования с занимаемых позиций. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя освобождение населённых пунктов Лесное и Ровное.

«Область шаг за шагом освобождается от нацистской нечисти», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Российские военные вошли в Лесное и Ровное: Минобороны показало кадры
Российские военные вошли в Лесное и Ровное: Минобороны показало кадры

Ранее Минобороны России сообщило, что Ровное и Лесное перешли под контроль подразделений группировки войск «Восток». В ведомстве заявили, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника. Занятие Лесного, по оценке министерства, создаёт условия для дальнейших действий на юго-западном направлении Запорожской области.

В тот же день Минобороны также сообщило об освобождении Малиновки в ДНР подразделениями Южной группировки войск.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Путин ответил на предложение Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами
Путин ответил на предложение Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar