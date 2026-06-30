Российские военные вошли в Лесное и Ровное: Минобороны показало кадры

Минобороны России опубликовало кадры из населённых пунктов Лесное и Ровное в Запорожской области. В ведомстве заявили, что их заняли подразделения группировки войск «Восток».

По данным министерства, Ровное перешло под контроль штурмовых подразделений 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии.

Минобороны показало кадры из Лесного и Ровного в Запорожской области. Видео © Минобороны РФ

В Минобороны отчитались, что во время боёв на этом участке были уничтожены до взвода украинских военнослужащих, четыре бронемашины, семь автомобилей, пять наземных роботизированных комплексов и 18 тяжёлых гексакоптеров.

Ведомство заявило, что занятие Ровного позволило российским подразделениям продолжить продвижение и усилить давление на позиции ВСУ в районе Долинки.

Лесное, согласно сообщению министерства, заняли бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса.

Российское военное ведомство оценило потери украинской стороны на этом участке в личный состав численностью до взвода, восемь бронемашин, 11 автомобилей, шесть роботизированных комплексов и 27 гексакоптеров типа «Баба-яга».