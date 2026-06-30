Российские военные вошли в Лесное и Ровное: Минобороны показало кадры
Минобороны показало кадры из Лесного и Ровного в Запорожской области
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Минобороны России опубликовало кадры из населённых пунктов Лесное и Ровное в Запорожской области. В ведомстве заявили, что их заняли подразделения группировки войск «Восток».
По данным министерства, Ровное перешло под контроль штурмовых подразделений 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии.
Минобороны показало кадры из Лесного и Ровного в Запорожской области. Видео © Минобороны РФ
В Минобороны отчитались, что во время боёв на этом участке были уничтожены до взвода украинских военнослужащих, четыре бронемашины, семь автомобилей, пять наземных роботизированных комплексов и 18 тяжёлых гексакоптеров.
Ведомство заявило, что занятие Ровного позволило российским подразделениям продолжить продвижение и усилить давление на позиции ВСУ в районе Долинки.
Лесное, согласно сообщению министерства, заняли бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса.
Российское военное ведомство оценило потери украинской стороны на этом участке в личный состав численностью до взвода, восемь бронемашин, 11 автомобилей, шесть роботизированных комплексов и 27 гексакоптеров типа «Баба-яга».
В Минобороны добавили, что переход Лесного под контроль российских войск создаёт условия для дальнейших действий в районе Даниловки и продвижения в сторону Тимошовки.
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