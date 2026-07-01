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1 июля, 10:54

50 ударов по АЗС: ВС РФ методично взрывают заправки и топливные хранилища Украины

Mash: ВС РФ нанесли более 50 ударов по АЗС и топливным резервуарам Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Calin Stan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Calin Stan

За последние трое суток российские войска нанесли более 50 ударов по автозаправкам, топливным цистернам и резервуарам на территории Украины. Об этом сообщает Mash.

Российские войска нанесли более 50 ударов по автозаправкам на Украине. Видео © Telegram / Mash

Больше всего АЗС и хранилищ топлива российские дроны подорвали в Днепропетровске, Херсоне, Беленьком, Репках, Змиевке, Шостке, Новгород-Северске, Сновске, Городне, Ямполе, Корюковке, Бериславле, Запорожье, Снегирёвке, Молодёжном, Марганце и Орехове.

В результате у уцелевших заправок в ряде приграничных районов Незалежной образовались многокилометровые пробки — по словам очевидцев, очереди растянулись на десятки километров. Нарушена логистика ВСУ.

Все украинские АЗС переходят на бензин со спиртом 1 июля
Все украинские АЗС переходят на бензин со спиртом 1 июля

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ за месяц уничтожили более 150 бензовозов с топливом для ВСУ, нанося удары по системам снабжения в Запорожской, Одесской, Харьковской областях, а также под Днепропетровском и Херсоном. Украина пытается адаптироваться, перебрасывая топливо малыми группами, но это лишь частично спасает положение. По словам экспертов, в отдельных городах Незалежной полностью прекратили работу АЗС.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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