50 ударов по АЗС: ВС РФ методично взрывают заправки и топливные хранилища Украины

За последние трое суток российские войска нанесли более 50 ударов по автозаправкам, топливным цистернам и резервуарам на территории Украины. Об этом сообщает Mash.

Российские войска нанесли более 50 ударов по автозаправкам на Украине. Видео © Telegram / Mash

Больше всего АЗС и хранилищ топлива российские дроны подорвали в Днепропетровске, Херсоне, Беленьком, Репках, Змиевке, Шостке, Новгород-Северске, Сновске, Городне, Ямполе, Корюковке, Бериславле, Запорожье, Снегирёвке, Молодёжном, Марганце и Орехове.