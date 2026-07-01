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1 июля, 07:22

Все украинские АЗС переходят на бензин со спиртом 1 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

С сегодняшнего дня на всех украинских заправках начали продавать бензин по новому стандарту Е10 — теперь в топливе содержится до 10% биоэтанола. Об этом в интервью агентству РБК-Украина рассказал профильный эксперт, директор компании «А-95» Сергей Куюн.

По словам эксперта, нововведение связано с гармонизацией украинского топливного рынка с европейскими стандартами. Эта норма давно действует в странах Евросоюза и считается безопасной для большинства автомобилей. При этом влияние на цену, по оценке специалиста, будет минимальным.

«Себестоимость горючего может вырасти на 50–70 копеек за литр, что меньше 1% и почти не ощутимо для потребителей», — пояснил Куюн.

Он добавил, что добавление биоэтанола увеличивает закупочную стоимость топлива примерно на 15–25 долларов за тонну, но не меняет его ключевых характеристик. По его мнению, даже для автомобилей с пробегом возможны лишь незначительные корректировки работы топливной системы без критических рисков.

В то же время украинское издание «Обозреватель» отмечает, что владельцам автомобилей старых годов выпуска — особенно 1990-х — стоит быть осторожнее из-за возможного воздействия спиртовых примесей на резиновые элементы системы. В целом переход на Е10, по оценкам экспертов, должен упростить поставки топлива и привести украинский рынок к единому европейскому стандарту. Также ранее в Минэкономики Украины заявляли, что биоэтанол рассматривается как перспективное экспортное направление.

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Владимир Озеров
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