Российские военные нанесли мощный удар по системе снабжения украинских формирований горючим. За месяц уничтожено свыше 150 бензовозов, доставлявших топливо из европейских стран, сообщает Mash.

Уничтожение транспортных артерий привело к коллапсу крупнейших заправочных сетей сразу в нескольких регионах. Работа ведётся «Геранями» различных модификаций. Основные зоны поражения охватывают Запорожскую, Одесскую и Харьковскую области, а также Днепропетровск и Херсон.

В результате прилётов выгорают дотла как сами автоцистерны, так и объекты инфраструктуры АЗС. Глубина огневого воздействия достигает трёхсот километров от линии боевого соприкосновения.

Киевский режим пытается адаптироваться к новым реалиям. Чтобы снизить потери, водители уходят от больших колонн. Теперь топливо перебрасывают малыми группами или одиночными машинами по разным маршрутам. Однако это лишь частично спасает положение.

На днях беспилотники «Герань» уничтожили хранилище ГСМ в Днепропетровской области, снабжавшее ВСУ. По данным Минобороны, удар нанесли 20 июня в районе Губинихи силами дронов-камикадзе «Герань-2» и «Герань-2 сикер». Серия точных попаданий разрушила несколько объектов, на месте зафиксировали мощное объёмное возгорание.