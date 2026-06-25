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25 июня, 10:49

ВС РФ поразили места хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

За минувшие сутки ВС РФ поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия. Об этом сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение <...> местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — информировали в ведомстве.

Кроме того, нанесены удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ, складам горючего и пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных наёмников в 149 районах.

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Ранее СМИ сообщили о ликвидации на Украине лейтенанта секретного подразделения ВСУ, отвечающего за охрану иностранных лиц. По данным источника, офицер занимался сопровождением западных военных советников.

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Матвей Константинов
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