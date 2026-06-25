ВС РФ поразили места хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ

За минувшие сутки ВС РФ поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия. Об этом сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение <...> местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — информировали в ведомстве.

Кроме того, нанесены удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ, складам горючего и пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных наёмников в 149 районах.

Ранее СМИ сообщили о ликвидации на Украине лейтенанта секретного подразделения ВСУ, отвечающего за охрану иностранных лиц. По данным источника, офицер занимался сопровождением западных военных советников.