ВС РФ поразили места хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ
ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
За минувшие сутки ВС РФ поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия. Об этом сообщило Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение <...> местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — информировали в ведомстве.
Кроме того, нанесены удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ, складам горючего и пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных наёмников в 149 районах.
Ранее СМИ сообщили о ликвидации на Украине лейтенанта секретного подразделения ВСУ, отвечающего за охрану иностранных лиц. По данным источника, офицер занимался сопровождением западных военных советников.
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