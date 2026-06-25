ВС РФ ликвидировали офицера ВСУ, охранявшего иностранных советников

ВС РФ ликвидировали украинского офицера Александра Попилевича, проходившего службу в засекреченном подразделении ВСУ. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых ведомствах.

Военнослужащий имел звание лейтенанта и состоял в части, которая отвечала за обеспечение безопасности иностранных делегаций на Украине.

«Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали отводить личный состав и технику с северных и северо-западных окраин Константиновки в ДНР. Такие действия происходят на фоне активного продвижения российских войск в этом районе. Оставленные участки фактически превратились в так называемую серую зону.