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24 июня, 11:08

В Совфеде заявили, что жизнь сама заставит Украину искать мира любой ценой

Сенатор Джабаров: Шансы на мир на Украине появятся по мере наступления ВС РФ

Обложка © ТАСС /Александр Река

Обложка © ТАСС /Александр Река

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский будет искать способы сорвать мирные инициативы. Речь идёт о предложениях, озвученных президентом России на основе реалий на земле и стамбульских договорённостей.

Сенатор уверен, что Зеленский отправится за консультациями к западным кураторам — премьеру Британии (скоро уходящему), а также лидерам Франции и ФРГ. Однако главный ответ, по его мнению, даётся на поле боя.

Джабаров в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул: по мере наступления российских войск шансы на дипломатическое решение будут расти. Жизнь сама заставит Киев искать мира любой ценой.

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А ранее президент РФ Владимир Путин назвал четыре основы для переговоров России с Украиной. По его словам, первым ориентиром являются договорённости, достигнутые ранее в Стамбуле. Кроме того, второй основой должны стать модальности, которые обсуждались в Анкоридже.

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Дарья Нарыкова
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