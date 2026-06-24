Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский будет искать способы сорвать мирные инициативы. Речь идёт о предложениях, озвученных президентом России на основе реалий на земле и стамбульских договорённостей.

Сенатор уверен, что Зеленский отправится за консультациями к западным кураторам — премьеру Британии (скоро уходящему), а также лидерам Франции и ФРГ. Однако главный ответ, по его мнению, даётся на поле боя.

Джабаров в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул: по мере наступления российских войск шансы на дипломатическое решение будут расти. Жизнь сама заставит Киев искать мира любой ценой.

А ранее президент РФ Владимир Путин назвал четыре основы для переговоров России с Украиной. По его словам, первым ориентиром являются договорённости, достигнутые ранее в Стамбуле. Кроме того, второй основой должны стать модальности, которые обсуждались в Анкоридже.