Путин назвал четыре основы для переговоров России с Украиной
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Россия готова вести мирные переговоры с Украиной на основе четырёх ключевых положений. Их Владимир Путин перечислил на совещании с правительством.
Первым ориентиром президент назвал договорённости, достигнутые ранее в Стамбуле.
Второй основой, по его словам, должны стать модальности, которые обсуждались в Анкоридже.
Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле.
Четвёртым пунктом Путин назвал принципы, которые он изложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года.
«Россия готова к мирным переговорам с Украиной», — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории России.
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