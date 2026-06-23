Путин назвал четыре основы для переговоров России с Украиной

Россия готова вести мирные переговоры с Украиной на основе четырёх ключевых положений. Их Владимир Путин перечислил на совещании с правительством.

Первым ориентиром президент назвал договорённости, достигнутые ранее в Стамбуле.

Второй основой, по его словам, должны стать модальности, которые обсуждались в Анкоридже.

Также Москва намерена учитывать текущие реалии на земле.

Четвёртым пунктом Путин назвал принципы, которые он изложил во время выступления в Министерстве иностранных дел в июне 2024 года.

«Россия готова к мирным переговорам с Украиной», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории России.