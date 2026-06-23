Попытки урегулировать ситуацию мирным путём продолжались около восьми лет, после чего Россия была вынуждена действовать в защиту жителей Донбасса. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин в ходе неформального общения президента с выпускниками военных вузов.

После смены власти на Украине ситуация в регионе, по его словам, резко обострилась. На территории Донбасса, как отметил Путин, начались боевые действия с применением тяжёлых вооружений.

«Восемь лет мы терпели, пытались с ними договориться. Потом объявили, что не будем договариваться мирным путём. Не будем исполнять Минские соглашения. Ну мы вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя или частью Русского мира. Для которых русский язык родным является. Они чувствуют себя частью этой истории», — сказал он.

Ранее Путин сообщил, что продвижение российских военных в районе Константиновки продолжается. По словам президента, подразделения сейчас находятся на этапе фактического завершения операций вблизи города. Этот населённый пункт рассматривается как важный логистический и оборонительный центр, от которого зависит устойчивость снабжения украинских подразделений в регионе.