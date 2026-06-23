Путин разгромил ложь Киева о стремлении к миру после удара по Старобельску

Президент России подверг сомнению искренность намерений киевского режима в вопросе урегулирования конфликта. Глава государства указал на вопиющее противоречие между публичными призывами представителей Украины к личным переговорам и реальными действиями на линии фронта.

В качестве примера Владимир Путин привёл ситуацию со Старобельском. По его словам, руководство соседней страны активно транслирует желание встретиться, однако сразу после подобных инициатив следуют атаки на гражданскую инфраструктуру.

Российский лидер задался риторическим вопросом о логике такого поведения.

«Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят: мы хотим личной встречи. Ну и что? А через три дня — удар по Старобельску», — подчеркнул он в беседе с военнослужащими.

Подобные действия, по мнению Кремля, полностью обесценивают любые мирные предложения оппонентов. Президент акцентировал внимание на том, что подобные шаги делают невозможным конструктивный диалог.

Напомним, атака на Старобельский профессиональный колледж произошла в ночь на 22 мая. Беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию, где жили студенты. По данным российских властей, здания были сильно разрушены. Погиб 21 человек, больше 60 человек получили ранения. После трагедии в ЛНР ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Владимир Путин назвал случившееся терактом.