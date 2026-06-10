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10 июня, 12:45

«Подсунули пасквиль»: В России раскрыли, кто состряпал письмо Путину от лица Зеленского

Военный эксперт Матвийчук: Письмо Зеленского Путину составляли в Лондоне

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Автором публичного послания Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину, скорее всего, является Лондон, а не сам подписант. Такое предположение в программе «Мы в курсе» высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук, проанализировавший текст документа.

Поводом для разбора стало размещённое на официальных ресурсах киевского режима обращение. В нём от лица экс-комика заявляется о готовности к прямым переговорам, предлагается личный диалог с президентом РФ, а также временная остановка боевых действий и обмен пленными по формуле «всех на всех».

При этом встреча, по задумке киевской стороны, должна пройти исключительно на нейтральной территории. Среди возможных площадок были упомянуты Швейцария, Турция и некоторые арабские государства. Москву в этом качестве главарь режима категорически отверг.

К переговорному процессу Зеленский призвал подключить европейских представителей и Соединённые Штаты, мотивируя это тем, что безопасность континента напрямую затронута конфликтом. В конце обращения он пригрозил продолжением военных действий, если дипломатического решения найти не получится.

В беседе с «Царьградом» Матвийчук рассказал, что его в этом пасквиле насторожили два принципиальных момента. Первый — отсутствие немедленного прекращения огня, вместо которого предлагается лишь пауза на время диалога, что эксперт расценил как затягивание. Второй — полное отсутствие конкретики по существу: призыв встретиться и обсуждать неизвестно что.

Исходя из этих нюансов, аналитик сделал вывод, что истинными составителями текста являются англосаксы, а Зеленский лишь озвучил подсунутый ему документ. Сам же шаг Матвийчук охарактеризовал как пиар-акцию, призванную перевести стрелки и выставить российскую сторону противником мира.

Зеленский заявил, что открытое письмо Путину принесло ему «нужный результат»
Зеленский заявил, что открытое письмо Путину принесло ему «нужный результат»

Напомним, 4 июня Зеленский обнародовал послание к президенту России с предложением обсудить урегулирование и выпадами в адрес Москвы. Владимир Путин охарактеризовал этот текст как содержащий элементы хамства, тогда как постпред при ООН Василий Небензя назвал письмо неуклюжей провокацией, демонстрирующей неспособность киевских верхов к договороспособности.

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Юрий Лысенко
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