Автором публичного послания Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину, скорее всего, является Лондон, а не сам подписант. Такое предположение в программе «Мы в курсе» высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук, проанализировавший текст документа.

Поводом для разбора стало размещённое на официальных ресурсах киевского режима обращение. В нём от лица экс-комика заявляется о готовности к прямым переговорам, предлагается личный диалог с президентом РФ, а также временная остановка боевых действий и обмен пленными по формуле «всех на всех».

При этом встреча, по задумке киевской стороны, должна пройти исключительно на нейтральной территории. Среди возможных площадок были упомянуты Швейцария, Турция и некоторые арабские государства. Москву в этом качестве главарь режима категорически отверг.

К переговорному процессу Зеленский призвал подключить европейских представителей и Соединённые Штаты, мотивируя это тем, что безопасность континента напрямую затронута конфликтом. В конце обращения он пригрозил продолжением военных действий, если дипломатического решения найти не получится.

В беседе с «Царьградом» Матвийчук рассказал, что его в этом пасквиле насторожили два принципиальных момента. Первый — отсутствие немедленного прекращения огня, вместо которого предлагается лишь пауза на время диалога, что эксперт расценил как затягивание. Второй — полное отсутствие конкретики по существу: призыв встретиться и обсуждать неизвестно что.

Исходя из этих нюансов, аналитик сделал вывод, что истинными составителями текста являются англосаксы, а Зеленский лишь озвучил подсунутый ему документ. Сам же шаг Матвийчук охарактеризовал как пиар-акцию, призванную перевести стрелки и выставить российскую сторону противником мира.