Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру
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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства подчеркнул, что основная ответственность за нейтрализацию угроз лежит на Министерстве обороны и других силовых структурах. Однако, по его словам, правительство также должно предпринять дополнительные шаги для минимизации и полного устранения ущерба от подобных действий.
«Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал глава государства.
Также ранее Путин заявил, что ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты. Кроме того, президент отметил, что страны, причастные к запуску беспилотников по российской территории, явно не осознают, чем это может для них обернуться.
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