Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства подчеркнул, что основная ответственность за нейтрализацию угроз лежит на Министерстве обороны и других силовых структурах. Однако, по его словам, правительство также должно предпринять дополнительные шаги для минимизации и полного устранения ущерба от подобных действий.

«Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал глава государства.