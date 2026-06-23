Путин: Страны, помогающие запускать БПЛА по России, не осознают последствий

Президент России Владимир Путин предупредил, что страны, причастные к запуску беспилотников по российской территории, явно не осознают, чем это может для них обернуться. Соответствующее заявление глава государства сделал в беседе с выпускниками военных вузов.

Когда разговор зашёл о полётах вражеских дронов, президент коротко заметил, что все причастные к этому страны, судя по всему, действительно совершенно не отдают себе отчёта о возможных последствиях.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли к открытой риторике о подготовке к войне с Россией и наращивают военные бюджеты. По его словам, ранее западные страны ограничивались поддержкой киевских властей, пришедших к власти после госпереворота. Теперь же, как отметил президент, в НАТО открыто говорят о подготовке к прямому столкновению с Россией и увеличивают расходы на оборону.