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Регион
23 июня, 10:57

«Сначала угроза — потом обвинения»: Путин описал действия Запада в отношении России

Путин заявил о «схеме Запада» в отношении России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что так называемый демократический Запад, по его словам, действует по определённой схеме в отношении России. Он отметил, что сначала создаются угрозы для страны, после чего Москва вынуждена предпринимать шаги для самообороны и защиты.

«Схема действий так называемого демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России», — сказал российский лидер.

Заявление прозвучало во время встречи президента с выпускниками военных вузов.

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Ранее глава государства заявлял, что современная международная обстановка характеризуется высокой степенью нестабильности. Он отметил, что вооружённое противостояние на Ближнем Востоке продолжается, а конфликтный потенциал серьёзно повысился в ряде регионов мира, включая Евразию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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