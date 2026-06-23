«Сначала угроза — потом обвинения»: Путин описал действия Запада в отношении России

Президент России Владимир Путин заявил, что так называемый демократический Запад, по его словам, действует по определённой схеме в отношении России. Он отметил, что сначала создаются угрозы для страны, после чего Москва вынуждена предпринимать шаги для самообороны и защиты.

«Схема действий так называемого демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России», — сказал российский лидер.

Заявление прозвучало во время встречи президента с выпускниками военных вузов.

Ранее глава государства заявлял, что современная международная обстановка характеризуется высокой степенью нестабильности. Он отметил, что вооружённое противостояние на Ближнем Востоке продолжается, а конфликтный потенциал серьёзно повысился в ряде регионов мира, включая Евразию.