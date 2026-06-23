«Уверен, будете достойны звания»: Президент дал напутствие новому поколению офицеров

Глава государства Владимир Путин проводит торжественный приём для лучших выпускников военных и специальных учебных заведений. Мероприятие проходит в историческом Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент подчеркнул значимость этого пространства, где традиционно отмечают заслуги защитников страны. По его словам, именно в данных стенах в разные эпохи чествовали героев, которые «не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет, ради мирной и безопасной жизни нашего народа».

Владимир Путин поздравил с окончанием учебы элиту силовых структур. Видео © Life.ru

Российский лидер напомнил о текущей ситуации, отметив, что нынешние солдаты и командиры «мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции». Глава государства добавил, что военнослужащие освобождают исторические территории и обеспечивают безопасность граждан.

«И сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей. Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера», — подчеркнул Путин.

Обращаясь к аудитории Путин выразил уверенность, что вчерашние курсанты станут достойным пополнением рядов вооружённых сил. Он пожелал молодым людям соответствовать высокому званию российского офицера.

Встреча с отличниками подчёркивает государственную важность кадрового резерва силовых ведомств. Теперь выпускникам предстоит применять полученные знания на практике, приступая к непосредственному выполнению своих профессиональных обязанностей.

Напомним, что встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. На мероприятие пригласили наиболее успешных выпускников ведомственных вузов, завершивших обучение с отличием.