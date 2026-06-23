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Регион
23 июня, 10:54

«Уверен, будете достойны звания»: Президент дал напутствие новому поколению офицеров

Президент дал напутствие молодым офицерам в Георгиевском зале

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин проводит торжественный приём для лучших выпускников военных и специальных учебных заведений. Мероприятие проходит в историческом Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент подчеркнул значимость этого пространства, где традиционно отмечают заслуги защитников страны. По его словам, именно в данных стенах в разные эпохи чествовали героев, которые «не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет, ради мирной и безопасной жизни нашего народа».

Владимир Путин поздравил с окончанием учебы элиту силовых структур. Видео © Life.ru

Российский лидер напомнил о текущей ситуации, отметив, что нынешние солдаты и командиры «мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции». Глава государства добавил, что военнослужащие освобождают исторические территории и обеспечивают безопасность граждан.

«И сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей. Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера», — подчеркнул Путин.

Обращаясь к аудитории Путин выразил уверенность, что вчерашние курсанты станут достойным пополнением рядов вооружённых сил. Он пожелал молодым людям соответствовать высокому званию российского офицера.

Встреча с отличниками подчёркивает государственную важность кадрового резерва силовых ведомств. Теперь выпускникам предстоит применять полученные знания на практике, приступая к непосредственному выполнению своих профессиональных обязанностей.

Путин заявил о ключевой роли офицеров в успехе СВО
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Напомним, что встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. На мероприятие пригласили наиболее успешных выпускников ведомственных вузов, завершивших обучение с отличием.

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Оксана Попова
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