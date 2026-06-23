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Регион
23 июня, 10:50

Путин: Международная обстановка сегодня далека от стабильной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что современная международная обстановка характеризуется высокой степенью нестабильности. Он отметил, что вооружённое противостояние на Ближнем Востоке продолжается, а конфликтный потенциал серьёзно повысился в ряде регионов мира, включая Евразию.

Глава государства подчеркнул, что молодым офицерам предстоит приступить к службе в непростое время, возглавляя подразделения и соединения в условиях сохраняющихся угроз.

«Уважаемые друзья, вам предстоит приступить к службе, возглавить воинские подразделения, части и соединения в непростое время. Современная международная ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке, серьёзно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира, в том числе на пространстве Евразии», — отметил Путин.

Также Путин заявил, что главной составляющей успеха СВО являются воинские коллективы, а их руководящей и направляющей силой остаются офицеры. Он подчеркнул, что именно командиры задают пример стойкости и воинской силы для подчинённых, формируя боевой дух подразделений.

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Напомним, что встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. На мероприятие пригласили наиболее успешных выпускников ведомственных вузов, завершивших обучение с отличием.

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Наталья Демьянова
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