Путин: Страны Запада сегодня открыто говорят, что готовятся к войне с Россией

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками военных и силовых учебных заведений. В своём выступлении глава государства затронул текущую геополитическую обстановку и выделил тревожную тенденцию в поведении западного блока.

По его словам, страны НАТО перешли от слов к действиям. Если раньше они лишь оказывали поддержку киевским властям, которые пришли к руководству после госпереворота, то теперь риторика изменилась. На Западе, как отметил глава государства, всё чаще звучат заявления о прямой подготовке к столкновению с нашей страной, и под эти планы активно увеличиваются военные расходы.

«Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооружённым путём с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что такие настроения требуют от российской армии и флота особой готовности. Выпускникам предстоит нести службу в условиях растущих внешних угроз, и от их профессионализма напрямую зависит безопасность государства.

Ранее Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил о высокой нестабильности международной обстановки, отметив, что вооружённое противостояние на Ближнем Востоке продолжается, а конфликтный потенциал вырос в Евразии. По его словам, молодым офицерам предстоит служить в этих условиях.