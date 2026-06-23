Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 11:50

«Надо бить, бить и бить»: В Госдуме призвали сменить тактику ведения боёв в зоне СВО

Генерал Гурулёв призвал бить по логистике ВСУ и производствам оружия в Европе

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в беседе с RTVI заявил о необходимости кардинально изменить подход к ведению боевых действий. По его мнению, следует перейти к системному уничтожению логистических объектов противника — мостов, портов, вокзалов и депо.

Парламентарий также призвал наносить удары по пунктам управления и средствам связи, чтобы разрушить систему принятия решений. Особое внимание он уделил производствам: как тем, что остались на Украине, так и заводам в Европе и США, где изготавливают вооружение для Киева.

Гурулёв подчеркнул, что у России есть все необходимые средства — ракеты средней дальности, стратегическая и дальняя бомбардировочная авиация. Не хватает лишь политического решения. По его словам, массированные удары по этим объектам лишат противника возможности атаковать российскую инфраструктуру.

Битва за Донбасс входит в решающую фазу, заявил полковник
Битва за Донбасс входит в решающую фазу, заявил полковник

А ранее в России призвали перейти к «иранской тактике» ракетных ударов в зоне СВО. По словам военного эксперта, Иран сделал ставку на баллистические гиперзвуковые ракеты, а беспилотники оставил на втором плане.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Госдума
  • ВСУ
  • Украина
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar