«Надо бить, бить и бить»: В Госдуме призвали сменить тактику ведения боёв в зоне СВО

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в беседе с RTVI заявил о необходимости кардинально изменить подход к ведению боевых действий. По его мнению, следует перейти к системному уничтожению логистических объектов противника — мостов, портов, вокзалов и депо.

Парламентарий также призвал наносить удары по пунктам управления и средствам связи, чтобы разрушить систему принятия решений. Особое внимание он уделил производствам: как тем, что остались на Украине, так и заводам в Европе и США, где изготавливают вооружение для Киева.

Гурулёв подчеркнул, что у России есть все необходимые средства — ракеты средней дальности, стратегическая и дальняя бомбардировочная авиация. Не хватает лишь политического решения. По его словам, массированные удары по этим объектам лишат противника возможности атаковать российскую инфраструктуру.

А ранее в России призвали перейти к «иранской тактике» ракетных ударов в зоне СВО. По словам военного эксперта, Иран сделал ставку на баллистические гиперзвуковые ракеты, а беспилотники оставил на втором плане.