Военный эксперт Юрий Кнутов предложил скорректировать тактику российских сил в зоне спецоперации. По его словам, необходимо резко нарастить число мобильных огневых групп.

Эти подразделения должны действовать практически во всех регионах, прикрывая пути сообщения и важные объекты. В случае угрозы, например, трассе «Новороссия» в Крым, требуется резерв, который можно оперативно перебросить.

Второй элемент — переход к «иранскому варианту». Иран сделал ставку на баллистические гиперзвуковые ракеты, а беспилотники оставил на втором плане. С их помощью Тегеран вывел из строя около 20 американских объектов, 15 из которых — военные базы.

Кроме того, аналитик настаивает на ликвидации логистических цепочек, питающих украинскую армию. Особое внимание — железным дорогам.

«Что касается Одессы, Ильичевска, я об этом уже давно говорю: причалы — это цель номер один, корабли, которые стоят на разгрузке, это цель номер два», — подчеркнул Кнутов в беседе с «Газетой.ru».

К смене тактики ранее призвал и военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Россия не должна продолжать «играть по правилам», когда противник действует без всяких ограничений. Первым делом журналист предлагает начать методично уничтожать тех, кто принимает решения — от Зеленского и ниже, без моральных терзаний, пока у противника не наступит управленческий коллапс.