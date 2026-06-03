Военный корреспондент Александр Коц призвал кардинально пересмотреть тактику специальной военной операции после атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург. По его мнению, Россия не должна продолжать «играть по правилам», когда противник действует без всяких ограничений.

«Не пора ли завязывать с чистоплюйством? Невозможно оставаться рыцарем, когда против тебя играют шулера. Давайте уже снимем ограничители и начнём», — написал Коц в своём телеграм-канале.

Первым делом он предлагает начать методично уничтожать тех, кто принимает решения — от Зеленского и ниже, без моральных терзаний, пока у противника не наступит управленческий коллапс. Вторым шагом должен стать подрыв мостов через Днепр, чтобы разрезать страну по реке и методично выносить понтонные переправы.

Третьим направлением военкор назвал удары по очистным и канализационным системам городов, чтобы спровоцировать невыносимые условия для жизни и волну беженцев на запад, которая парализует вражескую логистику. Коц напомнил, как годами без воды живёт Донецк, и добавил, что противник по этому поводу совершенно не рефлексирует.

Четвёртым пунктом он потребовал бить по поездам с европейскими эмиссарами, которые преспокойно катаются в Киев. Западные политики должны забыть туда дорогу и организовывать свои «шабаши» исключительно в карпатских землянках. Пятым шагом должно стать потопление всех судов, заходящих в украинские порты и выходящих из них, вне зависимости от флага, чтобы трупами танкеров и зерновозов перекрыть Киеву выход в Чёрное море.

Коц подчеркнул, что рыцарство никто не оценит, а люди внутри России такой подход горячо поддержат. На реакцию Запада, по его словам, давно пора перестать обращать внимание.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал попытку ВСУ атаковать Санкт-Петербург в первый день работы площадки. Отвечая на вопрос корреспондента Life.ru, дипломат заявил, что решимость России добиться всех целей спецоперации остаётся непоколебимой. По его словам, любые попытки осложнить жизнь Москве обречены на провал. Никакие атаки не способны изменить российскую позицию или заставить свернуть с намеченного курса.