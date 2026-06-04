«Постоянно меняют тактику»: Сырский сделал тяжёлое признание о российских БПЛА

Главком ВСУ Александр Сырский посетовал, что российская сторона демонстрирует прогресс в сфере беспилотных летательных аппаратов. По его словам, наблюдается как рост числа используемых дронов, так и повышение их технических характеристик. Сырский подчеркнул, что данная тенденция создаёт новые задачи для украинской армии, требующие оперативного реагирования.

«РФ постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. <…> Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции», — написал Сырский в Telegram-канале.

Ранее Сырский жаловался на наступление Армии России на всей линии фронта протяжённостью 1200 километров. По его словам, это произошло со сменой погоды. В последние месяцы самые тяжёлые бои велись на Констаниновском, Краснолиманском, Александровском и Красноармейском направлениях.