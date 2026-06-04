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Регион
4 июня, 08:52

«Постоянно меняют тактику»: Сырский сделал тяжёлое признание о российских БПЛА

Сырский: ВСУ не успевают за тактикой РФ по беспилотникам

Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Главком ВСУ Александр Сырский посетовал, что российская сторона демонстрирует прогресс в сфере беспилотных летательных аппаратов. По его словам, наблюдается как рост числа используемых дронов, так и повышение их технических характеристик. Сырский подчеркнул, что данная тенденция создаёт новые задачи для украинской армии, требующие оперативного реагирования.

«РФ постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. <…> Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции», — написал Сырский в Telegram-канале.

Винт против оптоволокна: Как ВС РФ уничтожают украинские БПЛА, сохраняя свои дроны
Винт против оптоволокна: Как ВС РФ уничтожают украинские БПЛА, сохраняя свои дроны

Ранее Сырский жаловался на наступление Армии России на всей линии фронта протяжённостью 1200 километров. По его словам, это произошло со сменой погоды. В последние месяцы самые тяжёлые бои велись на Констаниновском, Краснолиманском, Александровском и Красноармейском направлениях.

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Наталья Демьянова
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