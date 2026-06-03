Винт против оптоволокна: Как ВС РФ уничтожают украинские БПЛА, сохраняя свои дроны

Российские военные разработали метод противодействия украинским БПЛА, позволяющий при этом сохранять собственные дроны. Как сообщил оператор 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск под позывным Злодей, в районе Константиновки (ДНР) российские БПЛА успешно уничтожают аппараты противника, перерезая их оптоволоконные кабели своими винтами.

По его данным, за прошедшие сутки таким образом было выведено из строя шесть украинских дронов, включая три тяжелых беспилотника типа «Баба-яга».

«Мы просто перерезаем им кабель винтами. Это позволяет нашим штурмовым подразделениям беспрепятственно продвигаться и выполнять поставленные задачи. Победа будет за нами», – добавил он.

Ранее сообщалось, что ПВО России за прошедшую ночь сбила 354 дрона ВСУ. Беспилотники, в частности, были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областей и Республики Крым.