Российский дрон-камикадзе поразил украинский грузовой автомобиль, который доставил ударные беспилотники на стартовую позицию. Машину замаскировали под гражданскую фуру, однако обмануть разведку не удалось.

Российский управляемый БПЛА-камикадзе поражает фуру. Видео © Telegram / Военный обозреватель

Удар нанесли расчёты 50-й отдельной бригады беспилотных систем «Варяг», сообщает проект «Изнанка».

Найти противника военным отчасти помогли сами производители украинских дронов. В недавно опубликованном рекламном ролике компании Fire Point, выпускающей БПЛА самолётного типа FP-1/2, показан запуск беспилотников непосредственно из фуры.

На кадрах видно, как боковая стенка тента полуприцепа отодвигается, борт откидывается, а изнутри выезжает и становится на опоры стартовая направляющая с уже установленным дроном. Спустя несколько секунд аппарат взлетает.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе по предприятию компании Fire Point в Днепропетровской области. Это фирма недавно попала в крупный скандал. Оказалось, что она связан с коррупционными схемами Тимура Миндича — «кошелька» главаря киевского режима Владимира Зеленского.