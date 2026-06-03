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3 июня, 09:17

На видео сняли мощный взрыв, уничтоживший фуру ВСУ с дальнобойными дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российский дрон-камикадзе поразил украинский грузовой автомобиль, который доставил ударные беспилотники на стартовую позицию. Машину замаскировали под гражданскую фуру, однако обмануть разведку не удалось.

Российский управляемый БПЛА-камикадзе поражает фуру. Видео © Telegram / Военный обозреватель

Удар нанесли расчёты 50-й отдельной бригады беспилотных систем «Варяг», сообщает проект «Изнанка».

Найти противника военным отчасти помогли сами производители украинских дронов. В недавно опубликованном рекламном ролике компании Fire Point, выпускающей БПЛА самолётного типа FP-1/2, показан запуск беспилотников непосредственно из фуры.

На кадрах видно, как боковая стенка тента полуприцепа отодвигается, борт откидывается, а изнутри выезжает и становится на опоры стартовая направляющая с уже установленным дроном. Спустя несколько секунд аппарат взлетает.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе по предприятию компании Fire Point в Днепропетровской области. Это фирма недавно попала в крупный скандал. Оказалось, что она связан с коррупционными схемами Тимура Миндича — «кошелька» главаря киевского режима Владимира Зеленского.

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Дарья Денисова
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