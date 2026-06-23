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23 июня, 09:50

Битва за Донбасс входит в решающую фазу, заявил полковник

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам транспортной инфраструктуры противника на юге Украины. Полковник запаса Виталий Киселёв в беседе с «Царьградом» назвал это событие знаковым, указывающим на изменение тактики ведения боевых действий.

По словам эксперта, за последними событиями стоит не просто рутинный обстрел, а стратегия системного разрушения всех коммуникаций, обеспечивающих снабжение ВСУ. Теперь акцент смещён на разрезание логистических цепочек противника — это принципиально новый подход.

Киселёв подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения развивается по российскому сценарию. Наши силы одновременно перерезают пути подвоза и сжимают кольцо вокруг ключевых укрепрайонов. Противник, по его словам, в спешке бросает оставшиеся резервы, но это уже не способно переломить ход событий.

«Битва за Донбасс входит в решающую фазу», — подытожил специалист.

На Западе заявили о приближении решающего сражения за Донбасс
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Ранее сообщалось, что ВС РФ может ждать главная битва за Донбасс. Военкоры Русской Весны отметили, что после освобождения Константиновки следующим ключевым направлением для российских войск станут Славянск и Краматорск.

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Дарья Нарыкова
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