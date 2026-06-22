Российскую армию может ждать главная битва за Донбасс, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным авторов, после освобождения Константиновки следующим ключевым направлением для ВС РФ станут Славянск и Краматорск.

Военкоры называют Славянско-Краматорскую агломерацию одним из важнейших укреплённых районов ВСУ. В публикации говорится, что её потеря станет для Киева серьёзным ударом и фактически приблизит завершение освобождения территории Донецкой Народной Республики.

По данным канала, российские подразделения уже подошли к окраинам Славянска примерно на 10 километров. Основное внимание теперь приковано к Константиновке: от ситуации в городе может зависеть дальнейшее продвижение на этом участке фронта.

Ранее стало известно, что бойцы Южной группировки войск подняли российский флаг на освобождённой улице Преображенской в Константиновке. На кадрах видно, как военные разворачивают триколор и Знамя Победы на занятом участке. Штурмовые подразделения продолжают продвигаться вглубь города, выбивая противника из новых районов.