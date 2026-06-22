Российские военные из штурмовых отрядов Южной группировки войск водрузили флаг России на освобождённой улице Преображенской в Константиновке. Об этом рассказали в Минобороны страны и показали кадры.

ВС РФ развернули триколор и Знамя Победы на освобождённой улице в Константиновке. Видео © Минобороны России

В ведомстве отметили, что подразделения продолжают продвигаться вглубь города, постепенно освобождая новые районы и вытесняя противника. На видео видно, как бойцы разворачивают российский триколор и Знамя Победы на только что занятой улице. Эти символы стали знаком того, что российские военные успешно действуют в этом населённом пункте.

«Эти символы стали свидетельством успешных действий российских подразделений в населённом пункте», — говорится в сообщении.

Ночью российские военные нанесли массированный комбинированный удар по объектам на территории Украины. В ход пошли ракеты «Искандер» и большое количество беспилотников-камикадзе «Герань». В Запорожье дроны атаковали комбинат «Запорожсталь». Это предприятие снабжает украинскую армию бронеплитами, полевыми укрытиями, блиндажами и противотанковыми заграждениями. В Одесской области ракета попала в стратегически важный объект. От мощного взрыва уничтожена военная техника, выгорели топливные резервуары и складские помещения.