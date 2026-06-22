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22 июня, 05:09

Огненный шторм: «Искандеры» и БПЛА нанесли сокрушительный урон объектам ВСУ

ВС РФ нанесли ночной удар ракетами «Искандер» и дронами «Герань»

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Ночью российские войска провели масштабную комбинированную операцию по территории Украины. Для поражения намеченных целей задействовались ракеты комплекса «Искандер» и десятки дронов-камикадзе «Герань», сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Запорожье основной целью беспилотников стал комбинат «Запорожсталь». Предприятие активно снабжает ВСУ бронеплитами, мобильными укрытиями, блиндажами и противотанковыми заграждениями.

В Одесской области зафиксировано попадание ракеты по стратегическому объекту. В результате мощного взрыва уничтожена автотехника, выгорели топливные емкости и складские помещения.

Под Балаклеей в Харьковской области работали «Герани». Сообщалось о серии прилётов, после которых на пораженной территории начался сильный пожар.

Удары также затронули инфраструктурные единицы в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях. Сейчас уточняется масштаб нанесённого ущерба.

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Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.

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Оксана Попова
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