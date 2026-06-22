«Бандероль» долетела до Полтавщины: Опубликовано видео удара новой ракеты
В Сети появилось видео применения ракеты «Бандероль» в Полтавской области
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В Cети опубликовали видео применения лёгкой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль» по целям в Полтавской области. Кадры распространил проект «Медведь».
В Полтавской области зафиксировали применение лёгкой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль». Видео © «Медведь»
В публикации уточняется, что это дёшевая и компактная ракета воздушного базирования с дальностью до 500 километров. Она предназначена для запуска с ударных дронов «Иноходец», а в перспективе — с вертолётов Ми-28НМ. Среди основных преимуществ — низкая стоимость, высокая скорость и маневренность. Подчёркивается, что использование «Бандероли» с «Иноходцем» позволяет наносить удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
Ранее в Черниговской области Украины заметили две малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль».
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