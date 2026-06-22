Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 21:59

«Бандероль» долетела до Полтавщины: Опубликовано видео удара новой ракеты

В Сети появилось видео применения ракеты «Бандероль» в Полтавской области

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

В Cети опубликовали видео применения лёгкой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль» по целям в Полтавской области. Кадры распространил проект «Медведь».

В Полтавской области зафиксировали применение лёгкой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль». Видео © «Медведь»

В публикации уточняется, что это дёшевая и компактная ракета воздушного базирования с дальностью до 500 километров. Она предназначена для запуска с ударных дронов «Иноходец», а в перспективе — с вертолётов Ми-28НМ. Среди основных преимуществ — низкая стоимость, высокая скорость и маневренность. Подчёркивается, что использование «Бандероли» с «Иноходцем» позволяет наносить удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Украинская сторона заявила о применении ВС РФ новейших ракет «Бандероль»
Украинская сторона заявила о применении ВС РФ новейших ракет «Бандероль»

Ранее в Черниговской области Украины заметили две малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Оружие
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar