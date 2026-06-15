ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 12:32

Украинская сторона заявила о применении ВС РФ новейших ракет «Бандероль»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинская сторона заявила о применении ВС РФ новейших малогабаритных ракет «Бандероль». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным, полученным от украинских источников, в городской черте было зафиксировано попадание как минимум трёх таких боеприпасов. При этом уточнение пораженных целей отсутствует.

«Бандероль» оснащена китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Ракета имеет дальность около 500 километров и может достигать скорости 650 километров в час. Революционным шагом стало создание универсальной пусковой платформы для ракет. Теперь ракеты можно запускать с самых разных носителей: самолётов, вертолётов и беспилотников.

Зеленский ввёл санкции против производителей дронов «Герань» и «Орлан-10»
Зеленский ввёл санкции против производителей дронов «Герань» и «Орлан-10»

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar