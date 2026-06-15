Украинская сторона заявила о применении ВС РФ новейших ракет «Бандероль»

Украинская сторона заявила о применении ВС РФ новейших малогабаритных ракет «Бандероль». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным, полученным от украинских источников, в городской черте было зафиксировано попадание как минимум трёх таких боеприпасов. При этом уточнение пораженных целей отсутствует.

«Бандероль» оснащена китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Ракета имеет дальность около 500 километров и может достигать скорости 650 километров в час. Революционным шагом стало создание универсальной пусковой платформы для ракет. Теперь ракеты можно запускать с самых разных носителей: самолётов, вертолётов и беспилотников.