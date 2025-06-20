Зеленский ввёл санкции против производителей дронов «Герань» и «Орлан-10»
Зеленский подписал указ о санкциях против компаний РФ, выпускающих беспилотники
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Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских компаний, которые участвуют в производстве беспилотников и запчастей к ним. Соответствующий документ появился на сайте главы киевского режима.
Речь идёт о предприятиях, занимающихся выпуском дронов «Герань», «Орлан-10», SuperCam и других, поставщиками которых выступает ООО «Алабуга Машинери». Кроме того, в санкционный список попали импортёры и поставщики комплектующих подсанкционному АО «Кронштадт» для производства ракет модели «Бандероль». Ограничения коснулись и тех фирм, которые якобы отправляют в Россию товары двойного назначения, сред них производители из Китая и Белоруссии. Новые санкции Зеленского в общей сложности затронули 56 физических и 55 юридических лиц.
Ранее на полях ПМЭФ швейцарский политик и публицист Роджер Кёппель заявил, что решение Берна поддержать ограничения против Москвы было неверным. По его словам, ряд граждан Евросоюза ожидает, что Россия проявит понимание и поможет преодолеть последствия этого шага.