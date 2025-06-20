Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 12:32

Зеленский ввёл санкции против производителей дронов «Герань» и «Орлан-10»

Зеленский подписал указ о санкциях против компаний РФ, выпускающих беспилотники

Обложка © РИА «Новости» / Кирилл Зыков

Обложка © РИА «Новости» / Кирилл Зыков

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских компаний, которые участвуют в производстве беспилотников и запчастей к ним. Соответствующий документ появился на сайте главы киевского режима.

Речь идёт о предприятиях, занимающихся выпуском дронов «Герань», «Орлан-10», SuperCam и других, поставщиками которых выступает ООО «Алабуга Машинери». Кроме того, в санкционный список попали импортёры и поставщики комплектующих подсанкционному АО «Кронштадт» для производства ракет модели «Бандероль». Ограничения коснулись и тех фирм, которые якобы отправляют в Россию товары двойного назначения, сред них производители из Китая и Белоруссии. Новые санкции Зеленского в общей сложности затронули 56 физических и 55 юридических лиц.

Мантуров озвучил главное условие для возвращения иностранных компаний в Россию
Мантуров озвучил главное условие для возвращения иностранных компаний в Россию

Ранее на полях ПМЭФ швейцарский политик и публицист Роджер Кёппель заявил, что решение Берна поддержать ограничения против Москвы было неверным. По его словам, ряд граждан Евросоюза ожидает, что Россия проявит понимание и поможет преодолеть последствия этого шага.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar