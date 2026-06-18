Киевская власть понимает неизбежность проигрыша, но не останавливает боевые действия. Такой вывод содержится в публикации итальянского издания L'AntiDiplomatico.

Авторы материала отмечают, что российские силы приближаются к решающей битве, которая позволит выйти к запланированным рубежам в ДНР и завершить освобождение региона. Однако, несмотря на приближение этой развязки и тяжёлые потери, киевское руководство и его западные кураторы занимают бескомпромиссную позицию. Они настроены воевать «до последнего украинца».

По мнению журналистов, лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому удаётся манипулировать союзниками, не имея на то реальных оснований. Он использует один и тот же приём, который издание называет неизменно эффективным.

Суть этой формулы сводится к требованию денег. Мол, даже при острой нехватке личного состава и вооружений, финансирование Киева принесёт спонсорам «победу над Россией». Реакция Запада на этот посыл описана в статье одним словом: «подчиняются».

Ранее сообщалось, что за последние сутки под контроль перешел населённый пункт Кутузовка на территории Донецкой Народной Республики.

Напомним, ВС России полностью освободили территорию ЛНР и 85% территории ДНР. Под контролем ВСУ остаются несколько крупных населённых пунктов, в частности, Славянск и Краматорск. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о свидетельстве скорой потери Краматорска Киевом. Также стало известно, что Украина форсирует эвакуацию важных предприятий из Славянска.