Пушилин нашёл свидетельство скорой потери Краматорска Киевом

Киев начинает эвакуацию городов, когда дело идёт к их потере. Так глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал вывоз людей и предприятий из Краматорска.

«Это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населённого пункта. Так это было и в предыдущие этапы», — сообщил Пушилин ИС «Вести».