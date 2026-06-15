Пушилин нашёл свидетельство скорой потери Краматорска Киевом
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Киев начинает эвакуацию городов, когда дело идёт к их потере. Так глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал вывоз людей и предприятий из Краматорска.
«Это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населённого пункта. Так это было и в предыдущие этапы», — сообщил Пушилин ИС «Вести».
Напомним, наступление ВС РФ в районе Константиновки в ДНР вынудило Киев эвакуировать основные предприятия из Краматорска, Славянска и Дружковки на запад Украины. По данным подполья, под вывоз попали Новокраматорский и Старокраматорский машиностроительные заводы, а также «Энергомашспецсталь». Эвакуация предприятий идёт уже три-четыре месяца.
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