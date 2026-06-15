Киев начал массовую эвакуацию крупных промышленных предприятий из прифронтовых городов, включая Краматорск и Дружковку, что заставило наблюдателей задаться вопросом о ближайших перспективах линии фронта. О ситуации и причинах происходящего в комментарии «Царьграду» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным Минобороны России, украинская сторона осознаёт неизбежность потери Константиновки, Дружковки и Краматорска в ближайшее время, а за утратой этих городов последует потеря контроля над всей Славянско-Краматорской агломерацией. Под вывоз попали Новокраматорский и Старокраматорский машиностроительные заводы, а также «Энергомашспецсталь». Кроме того, с 9 июня украинские власти проводят принудительную эвакуацию семей с детьми до 17 лет из Краматорска.

Лебедев подтвердил, что эвакуация предприятий идёт уже три-четыре месяца, однако конкретные пункты назначения назвать сложно — оборудование либо распределяют, либо продают за границу. По его словам, российские силы продвигаются на направлении Константиновки, подходы к городу контролируются с помощью беспилотников, что затрудняет движение тяжёлой техники ВСУ.

Говоря о ночной волне ударов, координатор подполья сообщил о поражении военных подразделений и полевых складов в Василькове (Запорожская область), а также о мощном взрыве в районе Синельниково (Днепропетровская область), где детонация была настолько сильной, что в населённых пунктах в восьми километрах вылетали окна — это указывает на попадание в склад с ракетным вооружением. От точных прогнозов по срокам освобождения территорий Лебедев уклонился, выразив надежду на быстрое развитие событий в пользу наступающих сил.

Ранее сообщалось, что в связи с быстрым продвижением подразделений Южной группировки войск Вооружённых сил России в населённом пункте Константиновка, киевский режим форсирует процесс эвакуации наиболее важных предприятий и учреждений из городов Дружковка и Славянск, которые расположены на территории Донецкой Народной Республики.