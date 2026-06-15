Киев ускоряет эвакуацию важных объектов из Дружковки и Славянска в ДНР на фоне наступления российских войск в Константиновке. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

«В условиях быстрого продвижения подразделений Южной группировки войск в населённом пункте Константиновка, киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск», — указано в публикации.

Ранее в отдельных районах Краматорска и Славянска ВСУ ввели обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь идёт о территориях, контролируемых ВСУ в части ДНР. В конце 2025 года Министерство развития территорий Украины сообщало, что с июня из прифронтовых районов вывезли почти 147 тысяч человек. Эвакуацию организовали из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.